Türkiye - Güney Kore voleybol maçı (CANLI)

Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün gruptaki 2. maçına çıktı. Hollanda'da oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 kaybeden ve önceki gün Polonya'ya gelen Ay-Yıldızlılar, Olimpiyat çeyrek finalinde yenildiği Güney Kore'yle karşılaşıyor.

Grupta ilk 4’e giren takımlar 2. tura çıkacak. Tur atlayan takımlar ayrıca, ilk 4 içinde yer alan takımlarla oynadıkların maçların puanlarını da taşıyacak. A ve D Grubu'ndaki takımlar E Grubu'nu, B ve C Grubu'ndaki takımlar da F Grubu'nu oluşturacak.

Rakibiyle son olarak Milletler Ligi’nde oynayan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Güney Kore’nin 15 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Asya ekibi son olarak Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.





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TÜRKİYE - GÜNEY KORE: 25-14 (İLK SET SONUCU) / 1-0

TÜRKİYE - GÜNEY KORE: 0-0 (2. SET OYNANIYOR)

Türkiye: 11

Güney Kore: 4

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Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Güney Kore voleybol maçı Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanıyor. Müsabaka TSİ 15.00'te başladı. Türkiye - Güney Kore mücadelesi, TRT SPOR’dan canlı olarak ekranlara geliyor.

İlk 4 sıra çıkacak

Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

27 Eylül Salı TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan

01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya









Ebrar'ın sayısı yetmedi

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda B grubunda mücadele eden Filenin Sultanları Tayland karşısında şok bir mağlubiyetle parkeden ayrıldı. Maçta iki kez set üstünlüğü kurmasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan A Milli Kadın Voleybol takımımızda Ebrar Karakurt'un 24 sayısı yetmedi

Dünya sıralamasında geriledik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu. Sultanların bu yenilgisi hem grup hesaplamalarını karıştırırken hem de dünya sıralamasında aleyhimize oldu. Sıralamada altımızda bulunan Tayland'a yenilen milliler 310 puandan 298 puana geriledi. 5. sıradaki Sırbistan ile aramızdaki fark 27 oldu.

Kadromuz

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.