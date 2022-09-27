Türkiye - Güney Kore maç sonucu: 3-0 (FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu’ndaki 2. maçında Güney Kore ile karşılaştı. Grubun ilk maçında Tayland karşısında 3-2 mağlup olan milillerimiz bu mücadeleyi kazanarak moral kazandı ve ilk galibiyetini aldı. Filenin Sultanları, Voleybol Dünya Şampiyonası ikinci maçında Güney Kore'yi 14-25, 13-25 ve 13-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takımda Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4, Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynadı. Filenin Sultanları, B Grubu’ndaki 3'üncü maçında yarın TSİ 18.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.





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TÜRKİYE - GÜNEY KORE: 25-14 (İLK SET SONUCU) / 1-0

TÜRKİYE - GÜNEY KORE: 25-13 (2. SET SONUCU) / 2-0

TÜRKİYE - GÜNEY KORE: 25-13 (3. SET SONUCU) / 3-0





İlk 4 sıra çıkacak

Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

27 Eylül Salı TSİ 15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan

01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya









Kadromuz

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.