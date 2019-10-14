2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

A Milliler, Paris deplasmanında Fransa ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Fransa’ya karşı oynadığı 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. A Millilerin Fransızlara karşı aldığı tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019’da 2020 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında 2-0’lık skorla almıştı.

Futbolseverler Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkma şansı! gibi soruların cevaplarını arıyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller...

Fransa’yı mağlup ettik

Türkiye, grupta puanını 21’e çıkaracak ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalıp, Andorra’yı da son maçta yendiği takdirde lider olarak finallere gidecek. Ancak İzlanda’ya kaybedersek, Andorra’yı yendiğimiz takdirde ikili averaj üstünlüğü sebebiyle Fransa’yı geçip, yine zirvenin sahibi olacağız.

Fransa ile berabere kaldık

Türkiye, 19 puanla zirvedeki yerini koruyacak ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalması halinde, son maçta Andorra’ya kaybetse bile ikinci olarak finallere gitmeyi garantileyecek. İzlanda’ya kaybedersek, Andorra karşısında kazanmamız halinde yine ikinci olarak EURO 2020 finallerinin yolunu tutmayı başaracağız.

Fransa’ya kaybedersek...

Türkiye, 18 puanla ikinci sırada kalacak ve bir sonraki maçta İzlanda ile berabere kalıp, son maçta Andorra’yı yendiği takdirde ikinci olarak finallere gidecek. İzlanda’ya kaybedersek, Andorra’yı yensek bile İzlanda ile aynı puanda olacağız ve ikili averaj sebebiyle son bileti Vikingler’e teslim edeceğiz.

Önemli not:

İhtimal hesapları, rakiplerimiz Fransa ve İzlanda’nın bizim dışımızdaki rakiplerle oynayacakları maçları kazanacakları varsayılarak düzenlenmiştir. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar finallere gider. Puan eşitliği halinde önce, rakiplerin birbirleriyle oynadıkları maçlara bakılır.