Türkiye GP’si için büyük gün

Türkiye’nin en önemli motorsporları sitelerinden biri olan Motorsport.com Türkiye’nin haberine göre 2020 Türkiye Grand Prix'sinin kesin olarak gerçekleşeceği ve resmi açıklamanın bugün ya da bu hafta içinde yapılacağı öğrenildi. Sitenin haberine göre F1’de yarışan takımlardan bir tanesiyle iletişime geçildiği ve Türkiye GP’sinin 2020’de kesin olarak gerçekleşeceği öne sürüldü. Haberde, büyük bir sürprizin yaşanmaması durumunda resmi açıklamanın bugün olma olasılığının oldukça yüksek olduğu vurgulandı. Aynı zamanda F1’in 2020 takviminin de son halinin yapılacak açıklamayla kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Planlanan tarih 15 Kasım

Eğer planlarda son anda bir değişiklik gerçekleşirse, resmi açıklamanın cuma gününe kadar olacağı ifade ediliyor. Şu an için Türkiye’deki yarışın 15 Kasım’da gerçekleşmesi öngörülüyor. 2011 yılından sonra tekrar Formula 1 heyecanını yaşamak için Türkiye’deki yarışseverler geri sayıma geçerken, henüz organizasyonun seyircili yapılması konusunda bir kararın alınmadığı bilgisine ulaşıldı