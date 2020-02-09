Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi

Manavgat'ta bir otelde düzenlenen satranç şampiyonasına 100'ü kadın olmak üzere 517 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde büyükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 6 kategoride final karşılaşmaları yapıldı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ve diğer yetkililer, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını törenle verdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

KATEGORİ A

1) Ünal Dönmez

2) Uğur Deniz

3) Süleyman Saltık

KATEGORİ B

1) Ercan Şen

2) Selim Tambay

3) Rahman Turgut

KATEGORİ C

1) Cemal Fırat

2) İbrahim Çaltaşı

3) Recep Yılmazer

KADINLAR

1) Zeynep Güleryüz

2) Ayten Cansel Özkan

3) Özlem Erten

GENÇLER

1) Atakan Sarsam

2) Emre Eren Balcı

3) İsmail Uysal

YILDIZLAR

1) Eymen İnce

2) Oğuzhan Sevim

3) Furkan Efe Dağ

TAKIMLAR

1) Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

2) Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü

3) Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü

DHA