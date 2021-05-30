Türkiye-Gine maçını Aliyar Aghayev yönetecek

Antalya Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Aliyar Aghayev yönetecek. Aghayev’in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Elchin Masiyev olacak.

Gine maçı hazırlıkları devam ediyor

EURO 2020 öncesinde 31 Mayıs'ta Gine ile Antalya'da hazırlık maçı oynayacak A Millî Takımımız, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kamp yapılan Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmana A Millî Takım tam kadro katıldı.

Isınma ile başlayan antrenman, kondisyon ve denge - kuvvet çalışmasıyla devam etti. Dar alanda minyatür kalenin yer aldığı kontrol pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla sona erdi.



