Türkiye - Gine maçı (CANLI)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım ilk hazırlık maçında Azerbaycan Milli Takımı'nı Alanya'da oynanan maçta 2-1 mağlup etmişti. A Milli Takım Gine'yi de yenerek EURO20'nin ilk maçında karşılaşacağı İtalya maçına moralli çıkmak istiyor.

MAÇ BAŞLADI

4.dakikada savunmanın arkasına sağ kanattan Mert Müldür sarktı ancak hızlı topu sahada tutamadı ve pozisyondan sonuç gelmedi

7.dakikada Gine takımı ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazandı

8.dakikada serbest vuruşu Ibrahima Conte kullandı vuruşu barajdan sekip kaleye yöneldi ancak üstten kornere gitti

NET POZİSYON! 11.dakika savunmanın arkasına sarkan Jose Kante kaleci Mert ile karşı karşıya pozisyonda kaldı, şutu yandan auta gitti

16.dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder savunmanın arkasına sarktı çizgiye kadar indi ancak topu çeviremeden dışarı çıktı

25.dakikada ceza sahası yayında Abdülkadir Ömür şutunu çekti ancak savunma hemen araya girip topu uzaklaştırdı

30.dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz geldi bekletmeden ortaladı savunma araya girip topu kornere gönderdi

31.dakikada köşe vuruşunu Cengiz Ünder kullandı ortasına Enes Ünal kafayı vurmak istedi ama top kaleye ulaşmadı

SARI KART | 38.dakikada Gine takımından Camara yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Abdülkadir Ömür ve İrfan Can Kahveci çıktı yerlerine Orkun Kökçü ve Kenan Karaman girdi

49.dakikada Enes'in ortasına Kenan Karaman vurdu şutu auta gitti

NET POZİSYON! 55.dakikada Barry bir anda merkezden ceza sahasına girdi kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı şutuna Mert Günok ayakları ile müdahale etti ve topun dışarı çıkmasını sağladı

56.dakika Jose Kante sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yatarak vurdu şutu üstten auta gitti













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Milli Takım'ın ilk 11'i: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Enes Ünal

Gine'nin 11'i: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante





Türkiye - Gine maçı hangi kanalda?

Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalıyor. Mücadele TRT SPOR ekranından futbolseverlerle buluşuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.





A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)