Türkiye - Gine maçı (CANLI)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na artık sayılı günler kaldı. A Milli Takım dev turnuva öncesi son hazırlık maçında Antalya'da Gine ile karşılaşıyor. Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Gine'yi yenerek EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile oynayacağı maç öncesi moral bulmak istiyor. Türkiye - Gine maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım ilk hazırlık maçında Azerbaycan Milli Takımı'nı Alanya'da oynanan maçta 2-1 mağlup etmişti. A Milli Takım Gine'yi de yenerek EURO20'nin ilk maçında karşılaşacağı İtalya maçına moralli çıkmak istiyor.
MAÇ BAŞLADI
4.dakikada savunmanın arkasına sağ kanattan Mert Müldür sarktı ancak hızlı topu sahada tutamadı ve pozisyondan sonuç gelmedi
7.dakikada Gine takımı ceza sahasının hemen önünde serbest vuruş kazandı
8.dakikada serbest vuruşu Ibrahima Conte kullandı vuruşu barajdan sekip kaleye yöneldi ancak üstten kornere gitti
NET POZİSYON! 11.dakika savunmanın arkasına sarkan Jose Kante kaleci Mert ile karşı karşıya pozisyonda kaldı, şutu yandan auta gitti
16.dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder savunmanın arkasına sarktı çizgiye kadar indi ancak topu çeviremeden dışarı çıktı
25.dakikada ceza sahası yayında Abdülkadir Ömür şutunu çekti ancak savunma hemen araya girip topu uzaklaştırdı
30.dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz geldi bekletmeden ortaladı savunma araya girip topu kornere gönderdi
31.dakikada köşe vuruşunu Cengiz Ünder kullandı ortasına Enes Ünal kafayı vurmak istedi ama top kaleye ulaşmadı
SARI KART | 38.dakikada Gine takımından Camara yaptığı faul sonucunda hakemden sarı kart gördü
İlk yarı golsüz sona erdi
İkinci yarı başladı. Devre arasında Abdülkadir Ömür ve İrfan Can Kahveci çıktı yerlerine Orkun Kökçü ve Kenan Karaman girdi
49.dakikada Enes'in ortasına Kenan Karaman vurdu şutu auta gitti
NET POZİSYON! 55.dakikada Barry bir anda merkezden ceza sahasına girdi kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı şutuna Mert Günok ayakları ile müdahale etti ve topun dışarı çıkmasını sağladı
56.dakika Jose Kante sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yatarak vurdu şutu üstten auta gitti
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Milli Takım'ın ilk 11'i: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Enes Ünal
Gine'nin 11'i: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante
Türkiye - Gine maçı hangi kanalda?
Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalıyor. Mücadele TRT SPOR ekranından futbolseverlerle buluşuyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)