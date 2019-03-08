Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 50 ilden 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Erzincan Merkez Spor salonunda başladı.

Erzincan Merkez Spor Salonunda 50 ilden 500'ü aşkın sporcunun katılımı ile başlayan Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında ilk gün 57-70-86 ve 125 kilogram müsabakaları yapılıyor. Diğer yandan şampiyonanın açılış töreni de bugün yapıldı. Açılış törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Gençlik ve Spor İl müdürü Volkan Burak Mumcu, Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Yoğurtçu ve çok sayıda güreşsever katıldı.

SÜREYYA YOĞURTÇU: "GELECEĞİMİZ AÇISINDAN BİZE BÜYÜK ÜMİT VERECEK VE A TAKIMI TEŞKİL EDECEK SPORCULARI OLUŞTURACAK"

Açılış töreninde konuşan Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Yoğurtçu, "Türkiye Güreş Federasyonu programı dahilinde bulunan Türkiye Gençler Şampiyonası için benimde memleketim olan Erzincan'dayız. Burada 500'e yakın sporcumuz çeşitli illerde ki kulüplerin sporcuları. İnşallah bu sporcularımız geleceğimiz açısından bize büyük ümit verecek ve A takımı teşkil edecek sporcuları oluşturacak. İnşallah hayırlara vesile olur. Güzel olur. Çünkü seneye 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Burada büyükler mücadele edecekler ama onların devamında 2024 Fransa Paris'te yapılacak olimpiyatlara bu gençlerimizin büyük oranda gitme şansı var. Dolayısıyla bu açıdan çok önem arz eden bir gençlik müsabakası. Bunlar bizim geleceğimiz. Böyle güzide bir şehirde de olması bizi memnun etti. Her sene çeşitli illerde bu tür müsabakalara fırsat veriliyor. Bunlar bizim için sporumuzun güreş sporumuzun gelişmesi açısından önem arz ediyor. Biliyorsunuz ata sporumuz güreş. Bunu bir futbol gibi daha çok yaymak, gençlerimizi yetiştirmek bizim en büyük hedeflerimizden biri" dedi.

ALİ ARSLANTAŞ: "GÜZEL BİR ORTAMDA GÜZEL MÜSABAKALAR YAPACAKLAR"

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise "Erzincan birçok organizasyonda marka şehir oldu. Marka şehir olduğu içinde birçok organizasyona, Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Bugün burada Serbest Gençler Güreş Şampiyonamızı yapmaktayız. Üç gün sürecek müsabakalarımız başladı. 40 ilden 500'ün üzerinde sporcumuz var. Onlara Erzincan'ı tanıtacağız. Erzincan'ı gezdireceğiz. Burada güzel bir ortamda güzel müsabakalar yapacaklar. Geleceğin Avrupa ve Dünya şampiyonlarını Erzincanlı halkımıza ve sporseverlere, güreşçilerimize izleteceğiz. Karşılıklı etkileşim halinde çok güzel organizasyonlar olacak. Buradan tüm sporcu arkadaşlara başarılar diliyor, tüm Erzincanlıları müsabakaları izlemek üzere buraya davet ediyorum" diye konuştu.

CEMALETTİN BAŞSOY: "AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONALARINI BURADA AĞIRLAMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ"

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'da yaptığı konuşmada, ''Türkiye şampiyonasına 81 ilden katılım var. İlimizi en güzel şekilde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 gün boyunca geleceğimizin Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonalarını burada ağırlamaktan son derece mutluyuz"dedi.

Coşkun MENEK / Erzincan,(DHA)