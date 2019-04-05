Türkiye Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası 500 sporcunu katılımıyla bugün Sakarya'da başladı. Sabah seansında 60-67-77-87 ve 130 kilolarda eleme müsabakaları ardından şampiyonanın açılış töreni düzenlendi.

Madalya mücadelesi veren sporculardan ileride şampiyonlar çıkacağını söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın "Ülkemizin değişik yerlerinden 500 güreşçimiz burada mindere çıkacaklar. Onların mücadele azmini gördükçe çok mutlu oluyoruz. Dereceye giren güreşçiler bizleri uluslararası arenada temsil edecekler. Başarı eğer devamlı olursa başarıdır. Kalıcı başarılar elde etmek için yola çıktık. Göreve geldiğimiz ilk gün alt yapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün gelinen noktada gençlerimiz uluslararası alanlarda bizleri başarıyla temsil ediyorlar. Burada mücadele eden gençlerin içinden de mutlaka Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Bunu görüyoruz. Türkiye şampiyonasında mücadele eden tüm gençlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Sakarya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Murat Acar ise tüm katılımcılara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından şampiyonaya emeklerinden dolayı Federasyon Başkanı Musa Aydın 25'inci dönem Ak Parti Milletvekili Ali İnci ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Acar, Sakarya güreş il temsilcisi Necati Eker ve Uluslararası Eski Hakem Suat Beyenal'a plaket taktim etti.

Açılış töreninin ardından müsabakalara devam edildi. Türkiye Gençler Greko-Romen güreş şampiyonasında yarın 60-67-77-87-130 kilolarda repesaj, 3/5 ve final müsabakalarıyla 55-63-72-82-97 kilolarda eleme, yarı final maçları yapılacak. Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler Greko-Romen güreş şampiyonası Pazar günü yapılacak olan 55-63-72-82-97 kilolarda 3/5, ve final karşılaşmasıyla sona erecek.

DHA