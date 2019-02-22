UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dün 1-0 kazandığı maçın rövanşında Zenit Saint Petersburg'a 1-0 mağlup olurken Galatasaray da İstanbul'da 2-1 yenildiği Benfica'yla 0-0 berabere kalarak Avrupa defterini kapattı.

Bu sonuçların ardından UEFA sıralamasında haftaya 34,4 puanla 10. sıraya giren Türkiye, Galatasaray'ın beraberliği sonrası puanını 34,6'ya yükseltti ve sıralamadaki yerini korumayı garantiledi.

Sıralamada Türkiye'nin hemen altında Avusturya, dün Rapid Wien'in deplasmanda Inter'e 4-0 yenilmesiyle ülkemizi yakalama şansını kaybetti. Nitekim Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olsa dahi Avusturya 11. sıradan öteye geçemeyecek.

UEFA sıralamasında sezonu 10. sırada bitirmeyi garantileyen Türkiye, böylece önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3 takım gönderecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler