Türkiye geçilmez!

Euro 2020 elemeleri H Grubu’nda Türkiye, grup liderliği için çıktığı Fransa deplasmanında harika savunmasıyla Stade de France’tan istediğini almayı başardı. Altın değerindeki beraberliğin gelmesinde en az golü atan Kaan Ayhan kadar, üç önemli oyuncumuzun performansı da kilit rol oynadı. Her oyuncumuz elinden geleni yaparken, kalede Mert Günok, stoperlerde de Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü, adeta son Dünya Kupası şampiyonu karşısında kalemize duvar ördüler. Mert, ilk yarıda inanılmaz kurtarışlara imzasını atarken, bu bölümde kalesine gelen 5 kritik şutta gole izin vermedi.

Yüreklerini ortaya koydular

Tecrübeli file bekçisi, mücadeleyi ise kalesine gelen 10 şutun 9’unu kurtararak tamamladı. Mert, dünkü eleme maçlarında Andriy Pyatov (Ukrayna kalecisi) ile birlikte en çok kurtarış yapan isim oldu. Savunmanın göbeğinde Merih ile Çağlar, hava toplarında Giroud’nun kafası dışında izin vermezken, yaptıkları kritik müdahalelerle yüreklerini ortaya koyarak oynadılar. Merih, 5’te 4, Çağlar ise 4’te 3 ikili mücadele kazandı. Hatta ikinci yarıdaki bir pozisyonda Varane, Merih’i formasından çekti. Milli oyuncumuz, yırtılan formasını değiştirdikten sonra maça devam etti.