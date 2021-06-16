Türkiye Galler maçı için nefesler tutuldu. EURO 2020 A Grubu 2. mücadelesinde A Milli Takım , Galler'i devirip gruptan çıkma ümitlerini sürdürmek istiyor. Milliler sahadan 3 puanla ayrılması halinde büyük bir avantaj yakalayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor.

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Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore

Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Galler maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor ve TSİ 19.00'da başladı. Portekizli hakem Artur Dias'ın yönettiği kritik 90 dakika TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu sınırda

İtalya karşılaşmasında Çağlar Söyüncü ve sonradan oyuna giren Halil Dervişoğlu, mücadeleyi sarı kartla tamamlamışlardı. İki oyuncu da turnuvadaki kurallar gereği sınıra geldi. Eğer bu ikili, Galler maçında sarı kart görürlerse, 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağımız gruptaki son mücadelemizde forma giyemeyecek.

Milliler, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahada

A Milli Futbol Takımı, Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Ay-Yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı. Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.