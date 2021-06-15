Türkiye, EURO 2020'deki 2. maçını Galler ile oynayacak. Turnuvanın açılış maçında yıldızlar topluluğu İtalya'ya 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar, Galler'i devirip galibiyetle tanışmak ve gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. 2. maçlar öncesi Milli Takım puansız son sırada. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 1 puanda. EURO 2020'de yoluna devam etmek isteyen Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, gruptan çıkabilmek için kalan 2 maçta alacağı skorlarla üst tura çıkmanın hesaplarını yapacak.

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç ne zaman oynanacak?

Türkiye-Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği kritik 90 dakika TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İki takımda da eksik oyuncu bulunmazken gruptaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz aynı zamanda bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek.

EURO 2020 A Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye'nin kalan maçları... EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

Artur Dias'la yüzümüz hiç gülmedi

Türkiye'nin, Galler ile oynayacağı karşılaşmada Artur Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Tavares ve Paulo Soares, 4. hakemliğini Polonya'dan Bartosz Frankowski üstlenecek. 41 yaşındaki hakem, Milliler'in Uluslar Ligi'nde 7 Eylül 2018'de Rusya'ya 2-1, 3 Eylül 2020'de Macaristan'a 1-0'la sahasında kaybettiği maçları yönetti. Kulüp takımlarımız açısından baktığımızda; Fenerbahçe , 2016'da Monaco'ya 3-1 (d) ve Eskişehir de 2012'de Marsilya'ya 3-0 (d) yenildi.

Bekle bizi Bakü!

Ay-Yıldızlılar, gruptaki kaderini çizecek karşılaşmaları Bakü'de oynayacak. 68 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda pandemi kurallarını yerine getiren 32 bin taraftarın izleyebiyeceği karşılaşmalarda Milli Takım hem Türkiye'den gidenler hem de kardeş Azerbaycanlı taraftarlar sayesinde büyük bir destekle sahaya çıkacak.

32 bin taraftar olacak

Turnuvanın başlamasından bir gün önce 32 bin biletin 20 binden fazlasının satıldığı açıklanırken, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak Galler karşılaşması öncesinde kalan biletlerin de tükenmesi bekleniyor. Azerbaycan’ın kara sınırları salgın nedeniyle kapalı, hava yoluyla girişlerde ise aşı kartı veya Kovid-19’u atlattıklarına dair belge ibraz etmeleri şartıyla sadece Türk ve Rus vatandaşlarına müsaade ediliyor.

EURO 2020'deki kaderimizi çizeceğiz

Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan’a hem hava hem de kara yoluyla Kovid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabilecek. Galler ve 4 gün sonra 20 Haziran Pazar günü oynanacak İsviçre maçlarını bir anlamda evimizde oynayacağız, turnuvadaki kaderimizi çizeceğiz.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Galler'in EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Defans: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)