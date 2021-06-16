Türkiye-Galler EURO 2020 maçı (CANLI)

Türkiye, EURO 2020'deki 2. maçını Galler ile oynayacak. Turnuvanın açılış maçında yıldızlar topluluğu İtalya'ya 3-0 kaybeden Ay Yıldızlılar, Galler'i devirip galibiyetle tanışmak ve gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. 2. maçlar öncesi Milli Takım puansız son sırada. İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler ise 1 puanda. EURO 2020'de yoluna devam etmek isteyen Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, gruptan çıkabilmek için kalan 2 maçta alacağı skorlarla üst tura çıkmanın hesaplarını yapacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Dakika 2: Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, Galler savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 6: Galler gole çok yaklaştı. Ara pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramsey'nin yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan topu kornere gönderdi.

Dakika 9: Millilerimizin hızlı geliştirdiği atakta. Cengiz Ünder'in sağ kanattan çıkardığı topa sert vuran Burak Yılmaz'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

Dakika 13: Cengiz Ünder ceza sahasının hemen önünde topa sol ayağıyla dönerek vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Danny Ward'da kaldı.

Dakika 21: Zeki Çelik sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kenan Karaman arka direkte istediği gibi yükselemedi ve millilerimiz bir pozisyondan daha yararlanamadı.

Dakika 29: Gole çok yaklaştık. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda Galler defansı direk dibinden topu uzaklaştırdı.

Dakika 37: Sağ kanattan Zeki Çelik yine ceza sahasına ortasını yaptı ama Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti.

Dakika 43 GOL: Galler, Ramsey'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bale'ın uzun topu sonrası defansın arkasına sarkan Aaron Ramsey topu ağlara gönderdi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Milli takımımızda Okay ve Ozan Tufan çıkarken, Merih ile Yusuf ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Şenol Güneş'ten kadroda revizyon

Milli Takımımız'ın ilk 11'i belli oldu ve Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı Türkiye - Galler maçına yedek kulübesinde başlıyor. A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal, Galler maçının kadrosunda yer almadı.

Türkiye-Galler ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Davies, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Moore, Roberts, Morrell, James, Mepham

Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Galler maçı bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği kritik 90 dakika TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İki takımda da eksik oyuncu bulunmazken gruptaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz aynı zamanda bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek.





Türkiye - Galler 11'ler:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

Galler: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu sınırda

İtalya karşılaşmasında Çağlar Söyüncü ve sonradan oyuna giren Halil Dervişoğlu, mücadeleyi sarı kartla tamamlamışlardı. İki oyuncu da turnuvadaki kurallar gereği sınıra geldi. Eğer bu ikili, Galler maçında sarı kart görürlerse, 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağımız gruptaki son mücadelemizde forma giyemeyecek.

EURO 2020 A Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- İtalya / 3 puan

2- İsviçre / 1 puan

3- Galler / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye'nin kalan maçları... EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

Artur Dias'la yüzümüz hiç gülmedi

Türkiye'nin, Galler ile oynayacağı karşılaşmada Artur Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Tavares ve Paulo Soares, 4. hakemliğini Polonya'dan Bartosz Frankowski üstlenecek. 41 yaşındaki hakem, Milliler'in Uluslar Ligi'nde 7 Eylül 2018'de Rusya'ya 2-1, 3 Eylül 2020'de Macaristan'a 1-0'la sahasında kaybettiği maçları yönetti. Kulüp takımlarımız açısından baktığımızda; Fenerbahçe , 2016'da Monaco'ya 3-1 (d) ve Eskişehir de 2012'de Marsilya'ya 3-0 (d) yenildi.

Bakü'de Türk alayı!

A Milli Takımımız, bu akşamki Galler ve 4 gün sonraki İsviçre maçlarını kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’deki 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. Salgın sebebiyle tribünlere maksimum 31 bin seyirci alınacak. Burada 1-1 sona eren Galler-İsviçre karşılaşmasını 8 bin 782 seyirci izledi. Tribünde Gallerli yaklaşık 300 taraftar olacak. Azerbaycan Futbol Federasyonu, dün itibarıyla 25 binin üzerinde bilet satıldığını ve Türkiye’den 4 bin civarında futbolseverin maça gelmesini beklediklerini açıkladı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 29 bin seyircinin Ay-Yıldızlılar’a tam destek vereceği tahmin ediliyor.

EURO 2020'deki kaderimizi çizeceğiz

Maçlara bileti olan Büyük Britanya, İsviçre ve Türkiye vatandaşları, Azerbaycan’a hem hava hem de kara yoluyla Kovid-19 testinin negatif olduğunu doğrulayan belge ile giriş yapabilecek. Galler ve 4 gün sonra 20 Haziran Pazar günü oynanacak İsviçre maçlarını bir anlamda evimizde oynayacağız, turnuvadaki kaderimizi çizeceğiz.

Milliler, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahada

A Milli Futbol Takımı, Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Ay-Yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı. Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

Türkiye 594. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 317'si resmi, 276'sı özel 593 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 225 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlı ekip, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 81'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 789 gol attı, kalesinde 846 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 593 karşılaşmanın 510'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 593 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz ( Beşiktaş ), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı ( Galatasaray ), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Galler'in EURO 2020 kadrosu:

Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Defans: Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), Gareth Bale (Real Madrid), Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)