Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi top tedarikçisi Adidas oldu

Türkiye Futbol Federasyonu resmi top tedarikçisi adidas, üstün teknolojisi ve kalitesiyle öne çıkan “Uniforia” toplar ile 2020-21 Süper Lig sezonuna damgasını vuruyor.

Resmi top tedarikçisi olarak adidas’ın Süper Lig için hazırladığı Uniforia toplarda ileri teknoloji ürünü en iyi ve kaliteli malzemeler ile üretim teknikleri kullanılıyor. Kauçuk iç lastiğe ve dokulu yüzeye sahip Uniforia toplar, dikişsiz olarak termal birleştirme yöntemiyle üretiliyor. Bu sayede de futbolcuların maç performanslarını artıran toplar aynı zamanda FIFA Quality Pro sertifikasına sahip.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi maç topu olan Uniforia toplar, Türkiye Süper Ligi ile birlikte Türkiye 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarında da kullanılıyor.