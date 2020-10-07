Türkiye Futbol Federasyonu'ndan seyirci sürprizi!

Son dakika haberi: TFF Yönetim Kurulu, Milli ara sonrası lig maçlarında statların yüzde 10'u kadar seyirciye yer verilmesi kararı aldı!

07 Ekim 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan seyirci sürprizi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli ara sonrası seyircisiz maçlarla ilgili flaş bir adım atacak. Yapılan yönetim kurulu toplantısından, önümüzdeki haftadan itibaren lig maçlarına taraftar alınması kararı çıktı. Buna göre kulüpler, stat kapasitelerinin yüzde 10'u kadar taraftara tribünlerde yer verilebilecek. Bunun yanı sıra localara da seyirci alınacak.

TFF Yönetimi, sezon başında yaptığı açıklamada ekim ayından itibaren statlara kapasitenin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını açıklamış ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi sonrası bunda geri adım atılmıştı.

Tunç Kayacı

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