Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz çarşamba günü Riva’da kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 8 saat süren toplantıda, geniş bir gündem vardı. Özellikle çok tartışılan hakem konusuyla alakalı, hayata geçirilmesi planlanan yeni proje kulüplere anlatıldı.

Eğitim sorunu çözülecek

Buna göre TFF, ‘hakem akademisi’ kurmaya hazırlanıyor. Bu akademide hakemlerin eğitimi, rehabilitasyonu ve gelişimiyle alakalı çalışmalar olacak. Eğitim konusunda hakemlerin tüm eksiklerini gidermeyi hedefleyen Futbol Federasyonu, yetişecek yeni hakemlerin de daha iyi standartlara ulaşmasını sağlayacak.

Kadroya yabancı desteği

Son günlerde çok konuşulan yabancı VAR hakemiyle alakalı ise net bir karar alınmış değil. Süper Lig ’den bazı kulüplerin yabancı hakem konusunda istekli olduğu ancak TFF’nin,tam anlamıyla yabancıya dönüşü düşünmediği öğrenildi. VAR hakemleriyle ilgili kadro kısıtlı olduğu için ilk etapta buraya yabancılarla takviye yapılması planlanıyor.

Altyapılar sil baştan

TFF’nin altyapılarla ilgili de ciddi bir hazırlığı var. Futbol akademisi altında yeni proje, önce Süper Lig kulüpleri tarafından uygulanacak. Devamındaki periyotta 1.Lig ekiplerinin de sisteme entegre edileceği öğrenildi. Türkiye’deki altyapı sistemini tamamen değiştirmeyi planlayan TFF, denetim konusunu bizzat gerçekleştirecek.









Korsan yayın gündemi

Korsan yayıncılığın büyük problem olduğunu belirten kulüpler, kaçak yayın nedeniyle gelirlerinin ciddi şekilde azaldığını ve bundan en baştan kendilerinin ile yayıncı kuruluşun zarar ettiğini TFF’ye iletti. Çözüm konusunda TFF önemli adımlar atılacağını belirtirken önümüzdeki haftalarda detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

10 yıllık strateji anlatıldı

8 saat süren Riva’daki toplantıda, TFF Yönetimi 10 yıllık stratejisini kulüplere aktardı. Sportif, ekonomik, idari ve organizasyon anlamında nelerin hedeflendiği, Futbol Federasyonu’nun vizyonu Kulüpler Birliği’ne anlatıldı. Öte yandan Göztepe -Altay maçında yaşanan üzücü olaylar sonrası deplasman yasağının da yeniden uygulamaya koyulabileceği öğrenildi.

Safa Can Konuksever / FANATİK ÖZEL

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