Futbolda liglerin sona ermesinin ardından son maçta 1. Lig Play-Off finali de oynandı ve sezon tamamlandı. Artık gözler bugün yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na çevrildi. Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilecek ve saat 11.00’de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı. Mevcut yönetimde başkan vekilliği görevini yürüten Nihat Özdemir’in yanı sıra diğer adaylar Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı... Nihat Özdemir sadece Süper Lig kulüpleri değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden de tam destek almış durumda.

Bugün genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak. Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Nihat Özdemir kimdir?

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir, uzun yıllar Fenerbahçe asbaşkanlığı görevini yürüttükten sonra TFF Başkan Vekili sorumluluğunu üstlendi. Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan 69 yaşındaki Özdemir, sanayi, turizm ve inşaat alanlarında ülkeye katkılar sağlamıştır.

Listesi şekilleniyor

Futbol kulislerinde en çok merak edilen konu Nihat Özdemir’in listesinde kimlerin yer alacağıydı. Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu ve Selim Soydan gibi önemli isimlerin, Özdemir’in ekibinde olacağı öğrenildi. Mevcut yönetimde başkan vekilliği görevini yürüten Özdemir’in esas bombası ise Hamit Altıntop. TRT Spor’un iddiasına göre A Milli Takım’ın yıllarca formasını terleten ve kaptanlık pazubandını takan Altıntop, TFF’nin yeni yönetiminde yer alacak.

Medya programı duyuruldu

Olağan Seçimli Genel Kurulu takip edecek medya mensuplarının daha rahat çalışabilmesi için çeşitli önlemler alındı. Ankara’daki toplantıyı sadece akredite olan basın çalışanları takip edebilecek. Muhabirler 09.30’dan itibaren Ankara JW Marriott Otel’de salona girecek. Toplantı düzeninin sağlanması amacıyla genel kurul salonu içerisinde kameramanların ve foto muhabirlerinin dolaşmasına izin verilmeyecek. Kameraman, foto muhabiri ve muhabirler fuayede yer alan TFF panoları önünde çekim ve röportaj yapabilecek.