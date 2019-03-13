Türkiye Futbol Federasyonu için flaş isim: Nihat Özdemir!

Yıldırım Demirören’in, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmesinin ardından, bu makama kimin seçileceği konusunda ortaya çok iddia atıldı. Bu suni tartışmalar gündemi meşgul ederken, futbol ailesi 1 Haziran’da yapılacak seçimde koltuğa oturacak kişinin ismi üzerinde görüşmelerini sürdürüyordu.

Akşam gazetesinin haberine göre; Futbol ailesi ‘Birleştirci, bütünleştirici bir aday’ bulunması ve desteklenmesi konusunda uzun görüşmeler yaptı. Ve nihayetinde İş adamı Nihat Özdemir isminde mutabakat sağlandı.

ŞİMDİLİK RESMİ AÇIKLAMA YOK

Taban birlikleri ve kulüp temsilcileri de bu konuda İş adamı Nihat Özdemir’le buluşup, başkanlık konusunda böyle bir arzunun ortaya çıktığını iletti. Özdemir de tabandan gelen bu geniş mutabakata karşı duyarsız kalamadı. Yıllardır sporun içinde yönetici olarak yer alan, son olarak da Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkan vekilliği görevini yürüten Özdemir’in adaylığı da bu şekilde gayri resmi biçimde netleşti. 1 Haziran’da yapılacak genel kurulda Özdemir’in karşısına başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

FUTBOLUN SORUNLARINI BİLİYOR

Bazı kulüp yöneticilerine de bu konuda görüşlerini sorduk. İş adamı Özdemir’in başkanlığına soğuk bakan kimse yok. Yöneticiler, “Futbolun içinden geliyor. Futbol ailesini tanıyor. Federasyonda da üst düzey görev yaptı. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip. Futbol camiasının sorunlarına hakim ve çözüm üretme konusunda başarılı birisi. Eski yönetimin içinde bulunduğu için de projelerin devamı konusunda doğru isim olur. Uluslararası ilişkilerinin de son derece güçlü olması, Türk futbolu adına ileride büyük kazanç olacaktır” görüşünde.