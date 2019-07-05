TFF'nin internet sitesinde yayımlanan anma mesajında "Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık." denildi.

Federasyon başkanlığına 14 Şubat 2008'de seçilen Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Hasan Doğan'ın adı, Riva'da kurulu Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne verilmişti. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan'ın ismiyle oynanmıştı.