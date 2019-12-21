Türkiye Futbol Federasyonu geri adım attı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Aralık 2019’da gece yarısı operasyonuyla Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmişti. Bu olaya ilk ve en sert tepki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan gelmişti. Bordo-Mavililer’in patronu, “Biz bu talimata harfiyen uyduk. Bu kural sezon ortasında değiştirilemez. Bir de kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama” demiş ve olayı Tahkim Kurulu’na taşımıştı. Ağaoğlu, itiraz Tahkim’den dönmesi ihtimaline de değinerek, “Gerekirse UEFA’ya ve CAS’a gideceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sepil kafaları karıştırdı

Ağaoğlu’nun açıklamaları sonrasında Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, “Harcama limiti artırımı Kulüpler Birliği’nin talebi. Bu talep de Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek için” diye bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü kulüpleri, bu artırımı kabul etmediklerini bildirmişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş da artırım talebinde bulunmadıklarını açıklamıştı.

‘Değişiklikler iptal edilerek...’

Yaşananların ardından itirazlar artarak devam ederken, TFF dün akşam geri adım attı. Federasyondan, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40’tan yüzde 30’a çekerek yeniden eski sisteme döndüğünü duyurdu. Açıklamada, “Yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat’ın, 9 Aralık 2019 tarihinde “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması” başlıklı EK-XII’sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir” denildi.