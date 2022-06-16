Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçiliyor

TFF Olağanüstü Seçimli ve Mali Genel Kurulu, yarın 10.00’da Ankara’da yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, 17 Haziran Cuma günü aynı yer ve saate gerçekleşecek. TFF’den daha önce yapılan açıklamada, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın’ın başvurduğu belirtilmişti. Divan Kurulu’nun başvuru yapan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar vereceği öğrenildi.

‘Felsefemiz biz olmak’

Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Tüm kulüplerimiz son derece önemli, hepsinin kendine has sorunları var. Problemlerin bir kısmı ekonomik problemler. Yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için bazı kulüplerimiz aşağıdan oyuncu getiremiyor. Bu konuda da adımlar atılıyor. Özellikle yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda birlikte hareket edeceğiz. Masada karşı karşıya gelirsek yol alamayız. Biz yan yana duracağız.

‘Denetime açacağız’

Şeffaf, adil ve güvenilir bir yönetim göstereceğiz. Yol boyunca hep beraber göreceğiz. Hiçbir şeyi ben tek başıma yapamam. En önemli felsefem biz olmak. Biz olursak başaramayacağımız bir şey yok. Niyetimiz halis. İyi işler yapmak istiyoruz” dedi ve ekledi: “İyi işler yapmak için de içeride tüm kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Ben tüm kulüplerimizin başkanı olacağım. Seçim bitince her şey biter. Biz inşallah yönetime geldiğimiz andan itibaren bu konuda duruşumuzu herkese göstereceğiz. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetime açmak, şeffaflık getirmek istiyoruz. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirirsek, güzel işlere imza atacağız.”