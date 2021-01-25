Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Günaydın'a çok özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe 'nin Mesut Özil transferinin büyük bir transfer olduğunu söyleyen Özdemir, "Mesut'a siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu, bu kadar yetenekli bir futbolcu uzun süre futboldan uzaklaştırıldı" dedi.

ALDIĞINIZ HER KARAR BİR TARAFI ÜZÜYOR

TFF Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Çünkü aldığınız her karar bir tarafı üzüyor. Ben saygı çerçevesinde kaldığı sürece eleştirilere açık biriyim. Eleştiri iyi niyetli yapılırsa bizi de geliştirir. Biz yönetim olarak zor bir dönemde görev aldık. Hem mali olarak kulüplerin sıkıntıları, hem de yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılar vardı. Ayrıca pandeminin de spor üzerinde çok büyük etkisi oldu.

Ama bunları düzene koyduğumuzu düşünüyorum. Milli takımlarla ilgili de bu dönem önemli başarılarımız oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, genç ve yetenekli bir takımımız var. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. 'Keşke' bana göre bir ifade değil. Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya çalışırım.

TARAFTAR BASKISI VAR

Hakemlerin verdiği kararlar bir tarafı memnun ederken, diğer takımı memnun etmiyor. Böyle olunca memnun olmayan takım, hakem kararlarına yönelik şikayetlerde bulunuyor. 'Hakkımız yeniyor, neden susuyorsun?' diye taraftar baskısı olduğu için kulüp başkanları da basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da inanın çoğu başkan beni arıyor ve 'Taraftarlarımız hakkımızın yendiğini düşünüyor, o yüzden biz böyle bir açıklama yaptık' diyor.

Eleştirilere açığız, eleştirebilirler ama hakaretlere varan sözleri asla kabul etmeyiz. Burada önemli olan tenkitlerin saygı çerçevesinde yapılması. Her insan, futbolcu veya teknik adam gibi, hakemler de zaman zaman hatalı kararlar verebiliyor ancak geride bıraktığımız haftalarda hakemlerimizin genel performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli hakemlerin yanına Süper Lig 'de ilk kez görev alan genç ve yeni isimler de katıldı.

MAÇLAR NE ZAMAN SEYİRCİLİ OYNANACAK?

Biz burada tamamen Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hareket etmek durumundayız. Bununla ilgili olarak da tüm senaryoları federasyon olarak tartışıyoruz. Salgın etkisini yitirdiğinde yine ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde maçları seyircili olarak oynatmaya başlayacağız.

MESUT ÖZİL'E SİYASİ SEBEPLERDEN DOLAYI AĞIR UYGULAMALARDA BULUNULDU

Ligimizin marka değeri açısından, dünyaca ünlü bir futbolcunun burada forma giyecek olması futbolumuza katkı sağlayacak. Mesut'a, siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu. Milli takıma alınmadı, en son Arsenal'de kadroya alınmadı. Bu kadar yetenekli bir futbolcu, uzun süre futboldan uzaklaştırıldı.

Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular. Bu duruma çok üzülmüştüm. Özil'e yapılan haksızlığı birçok yerde dile getirmiştim. Mesut, çok başarılı bir futbolcu. Ümit ediyorum, kısa zamanda maç eksikliğini tamamlar, ligimizde oynamaya başlar.

SOSYAL MEDYADA YAZILANLARLA İLGİLENMİYORUM

Burası bağımsız ve özerk bir federasyon. Ben de buranın başkanıyım. Ancak aldığımız her kararın, attığımız her adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri ile çelişmemesi lazım. Başkan olarak devletimizin kurumlarıyla iletişim halinde olmak, iyi ilişkiler kurmak son derece normal bir durum. Sosyal medyada yazılanlara bakarsam ben TFF'yi yönetemem. O yüzden ilgilenmiyorum yazılanlarla. Aldığımız kararların tümünü TFF'de tartışarak alıyoruz. Hiçbir kararımızda sosyal medyada yazılanların etkisi olmaz, olamaz da.

LİMİTİNİ AŞANA PUAN SİLMEYE KADAR GİDEN YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ

Göreve gelince Takım Harcama Limitleri uygulamasını getirdik. İki sezondur uyguluyoruz. UEFA da bunu tavsiye ediyor ve uygulamalarımızı takdir ediyor. Limitlerini aşan kulüplere puan silmeye kadar giden yaptırımlar uyguluyoruz. Hangi takım olursa olsun... Burada tabii ki yeniden yapılandırma sürecinin içindeyiz. Bunu bankalar birliği ve kulüplerimizle görüşerek harcama limitleri oluşturduk. Burada amacımız kulüplerimizi mali bir disiplin altına almak.