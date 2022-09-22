Hem idari teşkilatlanma da hem de sportif birimlerde yeni bir yapılanmaya gitmek için çalışmalar başlatan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve geldiği günden beri medya mensupları dahil olmak üzere, futbolun tüm paydaşlarıyla görüşmeler yapıyor. Büyükekşi, bu görüşmelerde TFF'nin yapısının önce fotoğrafını çekip sonra da çözümler getirmeyi hedefliyor. .

Oğuz Çetin ve Tolunay Kafkas'a veliaht mı?

TFF Başkanı Büyükekşi'nin dün önemli bir görüşme yaptığı öğrenildi. Türk futbolunda bir çok genç futbolcunun yetişmesinde pay sahibi olan Samet Aybaba, dün TFF'nin Riva'daki merkezindeydi. Başkan Büyükekşi, makam odasında Samet Aybaba ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme Aybaba'nın TFF'de bir görev alabileceği ihtimalini gündeme getirdi. TFF kulislerinde, yetiştiri teknik adam kimliğinden ötürü, Aybaba'nın TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne (FGD) getirilebileceği iddialarını dillendirdi. Kulislerde Aybaba'nın Genç Milli Takımlar'ın başına geçebileceği de konuşuluyor. FGD'nin başında halihazırda Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar'ın başındaysa Tolunay Kafkas bulunuyor.

İki Türkiye Kupası kazandı

Kaptanlığını da yaptığı Beşiktaş 'ta futbola nokta koyan Samet Aybaba, 1992-93 sezonunda Kayserispor ile teknik direktörlüğe adım attı. 67 yaşındaki teknik adam, 2000-01 sezonunda Gençlerbirliği, 2002-03 sezonunda da Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Aybaba, son olarak Şubat-Eylül 2021 arasında Adana Demirspor'un sportif direktörlüğü görevini yürüttü.

Aybaba, Büyükekşi ile fikir alışverişinde bulundu

Öte yandan; Samet Aybaba, Ajansspor'a yaptığı açıklamada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türk futbolu üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. (Ajansspor)