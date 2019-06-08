2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’nde H Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, bu akşam hem grubun favorisi hem de 2018 Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı sahasında ağırlayacak. Dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Fransa karşısında A Milli Takımımız, tarihi bir sınava çıkacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 41 bin taraftarımızın desteğiyle Horozlar’ı ağırlayacağımız karşılaşma, yıldızların kapışmasına sahne olacak. Ay-Yıldızlılar’da gözler oynaması durumunda milli forma altında 100. maçına çıkacak Emre Belözoğlu, Milan’da kariyerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu ile sezonun ikinci devresinde Beşiktaş’ta harika bir performans gösteren golcümüz Burak Yılmaz’ın üzerinde olacak.

Türkiye - Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yaparken maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Kaan Ayhan, Mahmut, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, N’Dombele, Pogba, Matuidi, Lemar, Griezmann, Mbappe

Şenol Güneş’in 55. milli sınavı

Milli Takımımız’ın başındaki ikinci dönemini yaşayan ve Türkiye’yi futbolda başarılı günlerine döndürmeyi hedefleyen Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı ekibimizin başında teknik direktör olarak 55. karşılaşmasına çıkacak. Güneş yönetiminde 54 maçta Milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı. Milliler resmi maçlarda ise 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Bizimkiler coşsun...

Oldukça güçlü olan Horozlar da, dünyaca ünlü süperstarlarıyla Türkiye karşısında 3 puan kovalayacak. Rakibimizde teknik direktör Didier Deschamps’ın en güvendiği isimler ise Manchester United’dan orta saha Paul Pogba, PSG’nin yükselen yıldızı forvet Kylian Mbappe ve Barcelona’ya transfer olması artık an meselesi olarak gösterilen Atletico Madrid’in hücum silahı Antoine Griezmann. Elbette bizim en büyük umudumuz ise bu akşam onların yıldızlarının susması, bizim yıldızlarımızın ülkemize zaferi getirmesi olacak.

10 yıl sonra yine rakipler

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009’da Fransa’nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema’nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Konya’da altıncı maçımız

A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile yapacağı maçla Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 6. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Stadı’nda Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak. Bu stattaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Milliler, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü. Tek mağlubiyetimizi Uluslar Ligi’nde 17 Kasım 2018’de İsveç (0-1) karşısında aldık.

2019’da hep galip geldik

Ay-Yıldızlılar, Fransa karşılaşmasıyla birlikte 2019 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, Horozlar’la oynayacağı karşılaşma öncesi bu yıl çıktığı 4 mücadelede de rakiplerini devirmeyi başardı. Milli Takımız bu süreçte Euro 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk’u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle 2-0, Eskişehir’de de Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar sonrasında ise özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı ise 2-0’lık skorlarla geçmeyi başardı.

Beşinci randevu

Türkiye ile Fransa Konya’da yapacakları maçla 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa’nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası’nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

10 yıl sonra yine rakipler

İki ülke 10 yıl sonra bu akşam tekrar birbirlerine rakip olacak. Türkiye ile Fransa daha önce 4 kez birbirlerine rakip oldular. Geride kalan 4 maç da teknik direktör Didier Deschamps’ın öğrencilerinin üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası’nda olmak üzere geride kalan 4 karşılaşmada Horozlar 12, Türkiye ise 2 gol attı. İki ülke son olarak 5 Haziran 2009’da özel maçta Lyon’da karşılaştı. Fransızlar, Benzema’nın penaltısıyla sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İlk maç 1996’da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996’da karşılaştı. Parc des Princes Stadı’nda oynanan özel maçta Fransa sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires’ten geldi.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı’yla da daha önce Akdeniz Kupası’nda 2 maç yaptı. Milli takım, 3 Nisan 1955 tarihinde İstanbul’da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalırken, 25 Aralık 1955’te ise Paris’te 3-1 yenildi.

Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

05.06.2009 Lyon Özel 0-1

26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3

15.11.2000 İstanbul Özel 0-4

09.06.1996 Paris Özel 0-4