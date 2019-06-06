Süper Lig'de heyecan sona erdi gözler şimdi A Milli Takım'da... Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 elemelerinde iki maçını da kazanan Türkiye grubun kritik maçında lider Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız bu mücadeleyi de kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

8 Haziran Cumartesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bu kritik mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Türkiye - Fransa maçı muhtemel 11'ler...

Türkiye: Mert, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Yusuf Yazıcı, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Sissoko, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud

A Milli Takım ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, ikinci maçta ise Moldova'yı sahamızda 4-0 mağlup etmişti.

Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk maçında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci mücadelede İzlanda'yı sahasında 4-0 ile geçmişti.

Altışar puanı bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik durumda...