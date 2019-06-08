Türkiye - Fransa (CANLI)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’nde H Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, bu akşam hem grubun favorisi hem de 2018 Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı sahasında ağırlıyor. Dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Fransa karşısında A Milli Takımımız, tarihi bir sınava çıktı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 41 bin taraftarımızın desteğiyle Horozlar’ı ağırlayacağımız karşılaşma, yıldızların kapışmasına sahne olacak.

MAÇ BAŞLADI...





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Türkiye - Fransa maçı hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara geliyor. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetiyor. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yaparken maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud



