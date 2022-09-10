A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'nu ikinci bitiren Milliler, B Grubu 3.'sü Fransa karşısında devşirme oyuncumuz Shane Larkin'den yoksun olarak sahaya çıkacak. 12 Dev Adam, önemli eksiğe rağmen taraftar desteği ile de beraber çeyrek final peşinde koşacak.

Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arena Berlin’de bugün oynanacak Türkiye-Fransa maçı TSİ 13.00'te başlayacak. NTV’den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Larkin ameliyat olacak

İspanya maçının ardından elinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kontrol amaçlı İstanbul'a dönen Milli Takım oyun kurucusu Shane Larkin'in ameliyat olacağı açıklandı. Fransa maçında yer alamayacak ABD'li asıllı skorerin elinde 3. ve 4. parmak arasında ciddi bir yırtık söz konusu olduğu bildirildi. Konuyla ilgili konuşan coach Ergin Ataman, "Bana, topu bile tutamadığını söyledi. Karadağ maçında aldığı darbe bunu tetiklemiş. MR’da da belirgin bir yırtık çıkınca operasyon kaçınılmaz oldu. Kendisi de çok oynamak istediğini ama çok ağrısı olduğunu, topu tutamadığını söyledi” dedi.

Ömer Onan: FIBA’nın beceriksizliği

TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, Gürcistan maçı sonrası ve bugünkü Fransa maçı hakkında açıklamalarda bulundu: "FIBA’nın yetkilileri, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacaklarının garantisi verdikten sonra biz devam etme kararını aldık. Orada o anları izleyenler, bu duruma şahit olanlar tarihe not düşsünler. Biz tavrımızın ve söylemlerimiz hâlâ arkasındayız. FIBA ile yazışmalarımızda da bunu belirttik. Ama sadece bizimle alakalı olan durumda değil, FIBA’nın turnuvanın genelinde çok büyük organizasyon eksikleri var. Bir de 16'lı turda olimpiyat finali oynamış Fransa ile maçın oynanacağı ülkede en fazla seyirci veya vatandaşa sahip Türkiye’nin maçını 12.00’ye (TSİ 13.00) koymak nereden bakarsanız bakın FIBA’nın beceriksizliği, iş bilmezliğidir. Sanırım bu bir kamera şakası, biz artık söyleyecek söz bulamıyoruz".

FIBA kural hatalarını kabul etti

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Avrupa Şampiyonası'nda 'kural hatası' olarak yapılan iki itirazı da haklı buldu ve 'ciddi hata' olarak kabul etti. Ancak FIBA'nın mazereti traji komik bir açıklama oldu. Bu iki kural hatasından biri de A Milli Basketbol Takımımız'ın grupta Gürcistan'a 88-83 yenildiği maçta yaşanmıştı ve süreden 22 saniye adeta çalınmıştı. FIBA açıklaması şöyle; "Bunların ilki, Litvanya ve Almanya arasındaki B Grubu maçında, teknik faulün ardından hakemlerin ve sayı masasının hak edilen bir serbest atışı vermemesi üzerine meydana geldi. İkincisi ise Türkiye-Gürcistan maçındaki zaman işleyişi hatasıydı. Hassas zamanlama sistemi kayıtlarının uzman analizinin ardından, oyun saatinin yetkililer tarafından durdurulmasına rağmen, hakemin arkasındaki özel cihazın, sahadaki bir olay sırasında oyuncuları ayırmaya çalışan hakemin arkasındaki cihazın oyunculardan biri tarafından yanlışlıkla çalıştırıldığı sonucuna varılmıştır."

Organizasyonda ilk tur maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayan A Erkek Milli Takımımız; A Grubu’nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya geldi.

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022’de aldığı sonuçlar şu şekilde:

1 Eylül Perşembe

17.15 Türkiye 72–68 Karadağ

3 Eylül Cumartesi

17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye

4 Eylül Pazar

20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan

6 Eylül Salı

14.30 Belçika 63–78 Türkiye

7 Eylül Çarşamba

14.30 Türkiye 69-71 İspanya

12 Dev Adam, Fransa ile 50. kez karşılaşacak

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yer alan A Erkek Milli Takımımız, 10 Eylül Cumartesi günü tarihinde 50. kez Fransa ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılarımız ile Fransa ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da organize edilen Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 47-33 mağlup ayrıldı.

Milliler, 5 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da oynanan Dünya Şampiyonası’nda rakibini 95-77’lik skorla yenme başarısı gösterdi. 12 Dev Adam ile Fransa’nın son buluşması, 5 Ağustos 2019 tarihinde oynanan hazırlık maçında gerçekleşti. Ay-Yıldızlılarımız, Fransa’da oynanan müsabakada rakibini 74-69’luk skorla mağlup etti.

Türkiye ile Fransa arasında daha önce oynanan 49 müsabakadan Ay-yıldızlılarımız 16 kez kazanma başarısı gösterdi. İki takımın 50. buluşması, 10 Eylül Cumartesi günü Almanya’daki Arena Berlin’de gerçekleşecek.