Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürme peşinde. Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan milliler, sırasıyla Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna ile İsveç'i de 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye-Fİnlandiya maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.