Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden AMilli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürme peşinde. Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zor mücadelenin set skorları canlı olarak fanatik.com.tr'de...
Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürme peşinde. Türkiye-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Grupta oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alan milliler, sırasıyla Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna ile İsveç'i de 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Türkiye-Fİnlandiya maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.