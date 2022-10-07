Türkiye, FIFA sıralamasında düşüşe devam ediyor

FIFA sıralamasında Türkiye, Eylül ayına göre 3 basamak geriledi. Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na 2-1 yenilen AyYıldızlılar, 1.460 puanla Ekim ayında 45. sırada yer aldı.

Ay-Yıldızlılar, 2021'i 37. tamamlarken, 2022'de en yüksek 39. (Şubat 2022) olabildi. Milli Takımımız, bu listede uzun bir dönemdir yukarılara çıkamıyor.

Son 8 yılda en iyi performansımızı, 2015'te 21. olarak yaşarken (18.'liği görmüştük.), sonrasında olumsuz süreç hızla devam etti! Türkiye, FIFA'da en iyi sıralamasını ise 2004'ü 14. bitirerek elde etti. O yılın Haziran ayındaki 5.'liğimiz de tarihimizde ulaştığımız en iyi derecemizdi.

Son 8 yıldaki performansımız

Sene Sıra

2022 45 (Şu an)

2021 37

2020 32

2019 29

2018 39

2017 42

2016 24

2015 21