Türkiye, FIFA sıralamasında düşüşe devam ediyor
FIFA sıralamasında Türkiye, Eylül ayına göre 3 basamak geriledi. Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na 2-1 yenilen AyYıldızlılar, 1.460 puanla Ekim ayında 45. sırada yer aldı.
FIFA sıralamasında Türkiye, Eylül ayına göre 3 basamak geriledi. Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na 2-1 yenilen AyYıldızlılar, 1.460 puanla Ekim ayında 45. sırada yer aldı.
Ay-Yıldızlılar, 2021'i 37. tamamlarken, 2022'de en yüksek 39. (Şubat 2022) olabildi. Milli Takımımız, bu listede uzun bir dönemdir yukarılara çıkamıyor.
Son 8 yılda en iyi performansımızı, 2015'te 21. olarak yaşarken (18.'liği görmüştük.), sonrasında olumsuz süreç hızla devam etti! Türkiye, FIFA'da en iyi sıralamasını ise 2004'ü 14. bitirerek elde etti. O yılın Haziran ayındaki 5.'liğimiz de tarihimizde ulaştığımız en iyi derecemizdi.
Son 8 yıldaki performansımız
Sene Sıra
2022 45 (Şu an)
2021 37
2020 32
2019 29
2018 39
2017 42
2016 24
2015 21