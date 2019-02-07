Türkiye, FIFA sıralamasında 41'inci basamakta yer aldı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek sıralamada 41’inciliğe yerleşti. Asya Kupası’nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Katar Milli Futbol Takımı ise FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55’inci oldu.

07 Şubat 2019, Perşembe 15:12
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Türkiye, FIFA sıralamasında 41'inci basamakta yer aldı

Asya Kupası’nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Katar Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55’inci oldu.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası’nda elde ettiği zaferin ardından 55’inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı.

A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41’inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan’da duyurulacak. Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra  Takım     Puan  Değişim

1   Belçika    1727  -

2   Fransa    1726  -

3   Brezilya   1676  -

4   Hırvatistan  1634  -

5   İngiltere   1631  -

6   Portekiz   1614  -

7   Uruguay    1609  -

8   İsviçre    1599  -

9   İspanya    1591  -

10   Danimarka   1589  -

AA

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