FIBA, Çin'deki 2019 Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada iki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15'inciliğe yerleşti.

ABD'nin 786,4 puanla liderliğini sürdürdüğü sıralamada, son dünya şampiyonu İspanya 731,5 puanla 2'nci, 8 sıra yükselen Avustralya ise 673,6 puanla 3'üncü oldu.

FIBA sıralamasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ve Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan ise Hırvatistan ile Slovenya oldu.

İSTANBUL, (DHA)