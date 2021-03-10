Türkiye, FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası’nda yer alacak

Her iki etkinliğin de elemeleri geçen yıl FIBA müsabakalarının koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmasından etkilenmişti ve sadece Afrika kıtasından katılacak takımlar doğrudan kıta şampiyonaları üzerinden belirlenmişti. Diğer bölgelerde kıtasal alt yaş şampiyonaları koronavirüs salgını nedeni ile gerçekleşemediğinden, ilgili FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları’na katılmaya hak kazanan diğer takımları belirlemek için alt yaş grubuna ait kadın ve erkekler FIBA dünya sıralamaları kullanıldı.

Erkeklerde 3-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde, kadınlarda ise 7-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılması planlanan FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları’nda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021

Afrika: Mali; Senegal

Amerika: ABD; Kanada; Arjantin; Porto Riko

Asya / Okyanusya: Avustralya; Çin; Kore; Japonya

Avrupa: İspanya; Fransa; Litvanya; Türkiye; Sırbistan; Letonya (ev sahibi)

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2021

Afrika: Mısır; Mali

Amerika: ABD; Kanada; Brezilya; Arjantin

Asya / Okyanusya: Avustralya; Çin; Japonya; Kore

Avrupa: İspanya; Fransa; İtalya; Rusya; Çekya; Macaristan (ev sahibi)

Her iki turnuvanın kura çekimi tarihleri daha sonraki bir aşamada duyurulacak.