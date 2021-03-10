Türkiye, FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası’nda yer alacak
Letonya'da düzenlenecek Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021 ve Macaristan'da düzenlenecek FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2021'e katılacak takımlar belli oldu. Erkeklerde Türkiye’nin de yer alacağı, iki turnuvaya da 16’şar milli takım katılacak.
Her iki etkinliğin de elemeleri geçen yıl FIBA müsabakalarının koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmasından etkilenmişti ve sadece Afrika kıtasından katılacak takımlar doğrudan kıta şampiyonaları üzerinden belirlenmişti. Diğer bölgelerde kıtasal alt yaş şampiyonaları koronavirüs salgını nedeni ile gerçekleşemediğinden, ilgili FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları’na katılmaya hak kazanan diğer takımları belirlemek için alt yaş grubuna ait kadın ve erkekler FIBA dünya sıralamaları kullanıldı.
Erkeklerde 3-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde, kadınlarda ise 7-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılması planlanan FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupaları’nda mücadele edecek takımlar şu şekilde:
FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2021
Afrika: Mali; Senegal
Amerika: ABD; Kanada; Arjantin; Porto Riko
Asya / Okyanusya: Avustralya; Çin; Kore; Japonya
Avrupa: İspanya; Fransa; Litvanya; Türkiye; Sırbistan; Letonya (ev sahibi)
FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2021
Afrika: Mısır; Mali
Amerika: ABD; Kanada; Brezilya; Arjantin
Asya / Okyanusya: Avustralya; Çin; Japonya; Kore
Avrupa: İspanya; Fransa; İtalya; Rusya; Çekya; Macaristan (ev sahibi)
Her iki turnuvanın kura çekimi tarihleri daha sonraki bir aşamada duyurulacak.