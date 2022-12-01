Türkiye FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupaları’na ev sahipliği yapacak

Hem erkeklerde hem kadınlarda alınan 17 Yaş Altı (U17) ve 19 Yaş Altı (U19) Basketbol Dünya Kupaları adaylıklarının incelemesinin ardından, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu yaklaşan gençler dünya kupalarının ev sahiplerini onaylayarak açıkladı.





Buna göre Türkiye, 2024 ve 2026 yıllarında gerçekleşecek olan FIBA U17 Dünya Kupaları’na ev sahipliği yapacak. FIBA U17 Dünya Kupası 2024, 29 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında, 2026 şampiyonası ise 27 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşecek.

Açıklanan diğer ev sahibi ülkeler ise şöyle:

• FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2024

Ev sahibi: Türkiye Basketbol Federasyonu

Tarih: 29 Haziran – 7 Temmuz

• FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2024

Ev sahibi: Meksika Basketbol Federasyonu

Tarih: 13 – 21 Temmuz

• FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası 2025

Ev sahibi: İsviçre Basketbol Federasyonu

Tarih: 28 Haziran – 6 Temmuz

• FIBA U19 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2025

Ev sahibi: Çekya Basketbol Federasyonu

Tarih: 12 – 20 Temmuz

• FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026

Ev sahibi: Türkiye Basketbol Federasyonu

Tarih: 27 Haziran – 5 Temmuz

• FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026

Ev sahibi: Çekya Basketbol Federasyonu

Tarih: 11 – 19 Temmuz

• FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası 2027

Ev sahibi: Çekya Basketbol Federasyonu

Tarih: 26 Haziran – 4 Temmuz

FIBA'nın uzun vadeli stratejik hedeflerinden biri, genç oyuncular, antrenörler ve ulusal federasyonlar için gelişim fırsatlarını artırmak amacıyla genç seviyedeki basketbolu geliştirmektir. Bu hedefle Meksika ve İsviçre ilk kez dünya seviyesinde bir FIBA etkinliğinin ev sahibi oldu.

FIBA U19 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 ise 15-23 Temmuz tarihleri arasında Madrid'de ve FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası ise 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Debrecen'de yapılacak.