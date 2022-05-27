Türkiye - Faroe Adaları biletleri satışa çıkıyor

A Milli Takımımız, 4 Haziran 2022 saat 21:45’de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Müsabaka biletleri 27 Mayıs 2022 Cuma saat 11:00'de son bir yıl içinde üye olmuş Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyelere öncelikli olacak şeklide www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulamada satışa sunulacaktır. Biletler, 28 Mayıs 2022 Cumartesi saat 11:00'de ise www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulamada genel satışa açılacaktır.

- Bilet fiyatları; 1. Katgeori 100 TL, 2. Kategori 50 TL olarak belirlenmiştir.

- Bilet satışlarında Passolig zorunluluğu aranmamaktadır.

- Kişi başı bilet satın alma limiti 4 (dört) olarak belirlenmiştir.

- Satın alınan biletler, passo.com.tr üyelik hesabı altında "Biletlerim > Etkinlik Biletlerim" altında görüntülenebilir.

- UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün blokları da Milli Takım taraftarlarımız için satışa açılacaktır.

- Engelli Tribün biletleri için engelli tribün kapasitesi ile sınırlı olmak ve Stadyum Giriş Şartları’na bağlı kalmak kaydıyla İstanbul Valiliği'ne başvuru yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için: 02125290058 - ceyhun.bayram@gsb.gov.tr

- Müsabaka girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilet üzerinde yazan kişi bilgilerine göre kimlik kontrolü yapılacaktır.