Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bursa Şubesi'nin geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen olağan genel kurulunda bakanlığa seçilen Özgür Uçak basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni dönemle ilgili olarak hedeflerini açıkladı.

Tanışma toplantısı, Başkan Özgür Uçak ve yönetim kurulu üyeleri Davut Aydın, Aşkın Değirmenci, Murad Albay, Cengiz Korucu, Ziya Tanoğlu, Evren Karabulut, denetleme kurulu ile yedek üyelerin katılımıyla yapıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 13. Olağan Genel Kurul'da rakibi Aziz Sonat'ı geçerek 3 yıl daha başkanlık görevine getirilen Özgür Uçak, Bursa hakemliğinin Türkiye'de en başarılı ikinci il konumunda olduğunu belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Uçak, liglerdeki başarılı hakem sayılarını artırmayı yönetim olarak kendilerine hedef seçtiklerini ifade etti.

Bursa hakem camiasının marka değerini ve vizyonunu yükseltmek amacıyla birçok projelerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Uçak, bu noktada çalışmalarının olacağını dile getirdi. Başkan Uçak, “Bursa hakemlerini Türk futbolunda, dünya futbolunda en iyi yerlere getirebilmek amacıyla inşallah projelerimizi hayata geçirerek, daha güçlü bir hakem camiası yaratmak istiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerin gerek Bursa içerisinde gerekse Türkiye’de güzel ve anlamlı bir şekilde anılmasında basın mensuplarımızın payı büyük. Bursa basını, Bursa futbol ailesi, bizleri çok destekledi. Yeni dönemde inşallah daha iyi işler yapmak istiyoruz.” dedi.

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