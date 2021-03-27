Türkiye, 2021'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi 24 takım arasında en güçlü 7. takım seçildi.

İngiltere'nin The Guardian Gazetesi tarafından düzenlenen listede milliler, birçok Avrupa devini geride bırakmayı başardı. İngilizler, ay yıldızlıların Hollanda karşısında elde ettiği zafere değindikleri haberde, "İlk tur maçlarının en etkileyici performanslarından birini üreten Şenol Güneş'in ekibi, Burak Yılmaz'ın yaptığı hat-trick ile Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Burak Yılmaz'ın yanı sıra defans hattındaki isimlerle turnuvanın belki de en güven veren savunma hattına sahip olan Türkiye'de penaltı kurtaran Uğurcan Çakır da güven veriyor" ifadelerini kullanıldı.

Türkiye rakiplerini geride bıraktı

Belçika'nın ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki rakipleri İtalya 8., İsviçre 10. ve Galler de 15. sırada kendisine yer buldu. Millierin 4-2 mağlup ettiği Hollanda ise 18. sırada yer aldı.