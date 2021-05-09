İzmir İnciraltı Spor Tesisleri’ndeki organizasyonda Türkiye ile Letonya’nın mücadele ettiği finalin ilk maçında Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, Letonya’dan Aleksandrs Samoilovs-Janis Smedins ikilisini 21-17, 15-21 ve 15-13’lük setlerle 2-1 yendi.

İkinci karşılaşmada ise Sefa Urlu-Selçuk Şekerci, Arturs Rinkevics-Ardis Bedritis’i 21-18 ve 21-16’lık setlerle 2-0 yendi. Bu sonuçlarla Türkiye, İzmir’deki A Grubu’nu ilk sırada tamamladı.

Türkiye ve Letonya’nın ardından sıralanan Slovenya, İtalya ve Litvanya, 23-26 Haziran’da Hollanda’daki finalde Tokyo Olimpiyatları için vize almaya çalışacak.

Dün tamamlanan kadınlarda da ilk 5 sırayı alan Yunanistan, Polonya, Finlandiya, Çekya ve Slovenya, Hollanda’daki finallerde oynama hakkı elde etmişti. (AA)