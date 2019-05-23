Karadağ'ın Kotor kentinde düzenlenen Iron Man yarışları, bu sene bir ilke sahne oldu. Türkiye ilk kez engelli üç atleti ile bayrak takımı olarak yarışlara katıldı ve büyük ilgi gördü. Türkiye adına yüzmede Mustafa Şar, koşuda Burak Abacıoğlu ve bisiklette de Enes Günel müsabakalarda yer aldı. Daha önce yüzmede engelli kategoride Türkiye birinciliği ve Avrupa beşinciliğinin olduğunu söyleyen Mustafa Şar, ilk kez bir engelli takımı olarak yarışlarda yer alabilmenin kendileri adına büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Türkiye'de çok iyi engelli sporcuların olduğunu ve biraz daha destekle bu sporcuların çok daha iyi yerlere gelebileceğini kaydeden Şar, Eylül ayında düzenlenecek olan dünya şampiyonası için çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Şar, hedefinin ise Avrupa şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

EL BİSKLETİNDE REKOR KIRDI

Kotor'daki yarışlarda triatlon takımının bisikletçisi olarak yer alan Enes Günel, 2012 yılında Erciyes'teki bir snowboard gösterisi sırasında geçirdiği kaza sonucu omurilik felci geçiren ve hayatına bu şekilde devam etmek zorunda kalan bir isim. Kazadan sonra Türkiye'de bir ilk olan ve elle pedal çevrilen paralimpik bisiklet türü 'Handcycle'a başlayan Günel, 90 km'lik parkurda diğer bisikletçilerle mücadele etti. Söz konusu mesafenin el bisikleti ile şimdiye kadar gidilen en uzun mesafe olduğunu belirten Günel, bu kategoriyi Türkiye'ye de getirmek için çabalarının devam ettiğini ve yakın zamanda sonuç almayı umduklarını ifade etti.

ENGELLİ SPORCULAR BELEDİYELERDEN DESTEK BEKLİYOR

Türk engelli triatlon takımının eğitmeni olan antrenör Ercan Sunu da 3 kişilik ekibin Karadağ'da bayrak takımı olarak yarışmasının ve parkuru tamamlamasının önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Türkiye'de engellileri spor yapmaya teşvik için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Sunu, "Aynı zamanda SASfit (Sınır Ancak Sensin) ekibi de önemli bir destek sağlıyor. Ben de onlara yardımcı olmak istiyorum. Engelli engelsizler takımı ve engelsiz triatlon diye bir grup kurduk. En büyük hedefimiz evdeki engellileri sahaya çıkarmak, hem bireysel olarak hem de takım olarak spor yapmalarını sağlamak. Biz gönüllüler olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlasak da, belediyelerin de özellikle ulaşım ve tesis konusunda bu arkadaşlarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Belediyeler spor yapmak isteyen engelli arkadaşlarımızı spor salonlarına taşıyacak bir sistem kurabilirler. Bu şekilde engelli sporcular oluşumunu büyütüp dünya genelinde önemli dereceler elde edebiliriz" dedi.

Sunu, bundan sonra da triatlon ve Iron Man yarışmalarına engelli bayrak takımı olarak katılmayı hedeflediklerini söyledi.

ENGELLİ SPORCULARA DESTEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Engelliler Haftası nedeniyle sporcuları kabulünde konuşan Dr. Mustafa Tuncer, Türkiye'de engellilerin toplam nüfusa oranının yüzde 10'dan fazla olduğunu ve bu insanların hem topluma hem de spor dünyasına kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Engellilere sağlanan hizmetin bir ülkenin gelişimiyle eş değer olduğuna işaret eden Tuncer, Türkiye'yi 20 yıldır sağlık turizminde temsil eden bir marka olarak kendilerinin de engelli sporculara destek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

DHA