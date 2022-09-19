Türkiye, Dünya 3.'sü!

Sırbistan'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Güreş Şampiyonası dün tamamlandı. Türkiye hem bireysel hem de takım kategorisinde hem ilkleri başardı hem de uzun yıllardır hasret kalınmış madalya sayılarına ulaştı. Rıza Kayaalp (130kg), Burhan Akbudak (82kg), Yasemin Adar(76kg), Taha Akgül'le (125kg) toplamda4altın madalya kazananAy-Yıldızlılar tam 65yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı. Serbest, grekoromen ve kadın güreş kategorilerinin ayrı yapıldığı dönemde Türkiye en son 1957'deki Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 4 altın kazanmıştı.

En başarılısı grekoromen milli takımı

Türkiye ayrıca; serbest, grekoromen ve kadın olmak üzere 3 kategorideki ağır sıklette ilk kez şampiyonluk yaşadı. 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nın en başarılısı Grekoromen Milli Takımımız oldu. 2 altın, 3 bronzla toplam 5 madalya kazanan ve 125 puan toplayan Ay Yıldızlılar 13 yıl sonra takım sıralamasında zirvedeki yerini aldı. Taha Akgül ile Yasemin Adar'ın altını birtarafa Türkiye serbest ve kadın güreşinde zayıf kaldı!.. Bireysel anlamda ise; Dünya Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da Rıza Kayaalp 5. kez altın madalyasını alarak bunu başaran ilk güreşçi unvanını aldı. Olimpiyatta madalya, Dünya ve Avrupa arenasında ise altın kazanan ilk kadın güreşçi olan Yasemin Adar da başarı çıtasını 2. dünya şampiyonluğuna yükseltti. Serbest 125 kg'da ise Taha Akgül 7 yıl sonra aradığı 3. dünya şampiyonluğuna uzandı.

2015 ve 2017'deki gibi ilk 3'teyiz

Genel klasmanda Türkiye, 4altın, 3 bronz toplam 7 madalyayla ABD ve Japonya'nın ardından 3. sırada yer aldı. 2005'ten bu yana, serbest, grekoromen ve kadın güreşinin 'kombin' yani aynı anda düzenlendiği Dünya Şampiyonası tarihinde Türkiye 3. kez genel klasmanda 3.'lük elde etti. Türkiye daha önce LasVegas 2015 (3 altın, 1 gümüş, 2 bronz) ve Paris 2017'de (3 altın, 1 gümüş, 4bronz) ilk 3 ülke arasında yer almıştı.