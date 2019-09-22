Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve ilk iki yarışı İstanbul ve Kocaeli'de yapılan Türkiye Drift Şampiyonası'nın 3'üncü yarışları Kayseri'de yapıldı. 27 sporcunun katıldığı yarışlar sıralama turları ile başladı. Ardından sporcular puan almak için yarıştı. Drift Şampiyonası'nın 4'üncü yarışı ise 26 Ekim'de İzmir'de yapılacak. İzmir'deki yarışlar sonucunda 4 yarışta en fazla puan elde eden sporcu, şampiyon olacak. Yarışlarla ilgili açıklama yapan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Gözlemcisi Neşat Şutova, "Bugün burada Türkiye Drift Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışını gerçekleştiriyoruz. Burada yarışan 27 sporcu sıralama turunda elde ettikleri puanlar sonucunda birbirleriyle eşleşip yarışacaklar. Gün sonunda ilk 3'e giren isimleri belirlemiş olacağız. Toplam 4 ayakta yapılan yarışmalar neticesinde herkesin topladığı puanlar sonucunda en fazla puanı elde eden sporcu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Türkiye Drift şampiyonu ilan edilecek" dedi.

Driftin son zamanlarda yaygınlaşmaya başladığını söyleyen Şutova, "Sokakta drift yapanlar çoğaldı. Sokakta yapılan bu gibi faaliyetlerin caydırıcı olması nedeniyle 5010 liralık para cezası çıkartıldı. Cezayı yerinde buluyoruz. İnsanlar bunun bir spor dalı olduğunu bilmesi lazım. Lisanslı kişiler tarafından, donanımı tamamlanmış, emniyetli hale gelmiş araçlarla ve trafiğe kapalı güvenli alanlarda yapılmalı. Bizde bunu vurgulamak için çalışıyoruz. Sokakta 1 anlık keyfin sonucu başkalarına veya kendilerine zarar vermekle sonuçlanabiliyor" açıklamasında bulundu.

Otomobil sporları kariyerinde ralli yarışlarında çok sayıda derecesi bulunan Burçu Çetinkaya ise "Drift Şampiyonası 3'üncü ayağı için Kayseri'ye geldik. Ralli branşında tecrübeliyim ama drift dalında maalesef deneyimsizim. Yavaş yavaş tecrübe kazanıyorum, emekleme dönemindeyim. Takımımızda bugün iyi sonuç alacağına inandığımız arkadaşlar var. Bize gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA