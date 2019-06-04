Türkiye - Dominik Cumhuriyeti:3-1

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı. Millilerimizde 22 sayı ile oynayan Gözde Yılmaz karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande 18, Meliha 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti. Bu sonucun ardından Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında 6'ncı galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18'e yükseltti.

SALON: Huamark Salonu

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Taghrid Khattab (Mısır)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Gözde Yılmaz, Hande, Kübra, Simge (L) (Ezgi, Ebrar, Aslı)

DOMİNİK CUM.: B.Martinez, De La Cruz, Perez, Rivera, Eve, Marte, Martinez (L) (Perez, Pena, Gonzalez, J.Martinez, Arias)

SETLER: 25-20, 25-21, 24-26, 25-18

SÜRE: 120 dakika (26, 31, 37, 26)

DHA



