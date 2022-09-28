Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı (CANLI)
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız rakibini yenerek gruptan çıkma adına avantaj sağlamak istiyor. Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçının detayları ve canlı skoru haberimizde...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyork. Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
1.SET SONUCU | 21-25
2.SET SONUCU | 25-21
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, B Grubu’ndaki üçüncü maçında bugün TSİ 18.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Polonya’nın Gdansk şehrinde oynanacak karşılaşmayı TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlayacak.
Güney Kore'yi mağlup etmiştik
Dünya Şampiyonası’ndaki ilk galibiyeti Güney Kore karşısında alan Millilerimizde Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7, Hande 6, Cansu 5, Eda 4, Elif 2, Ayçin 2 ve Derya 1 sayıyla oynamıştı.
Tayland'a yenilmiştik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenilmişti.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."
MAÇ FİKSTÜRÜ
Milli takım maç takvimi şu şekilde:
28 Eylül 18.30 Türkiye – Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül 18.30 Türkiye – Hırvatistan
1 Ekim 21.30 Polonya – Türkiye