Türkiye direkten döndü!

Bu sezon Beşiktaş'ın erken elenmesi, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mart ayını görememesi, Başakşehir ve Akhisar'dan da katkı gelmemesi sebebiyle Türkiye, UEFA ülkeler sıralaması adına son 7 yılın en kötü performansını yaşadı. Buna rağmen büyük bir futbol mucizesi olmazsa 10.'luktaki yerini koruyacak. Sezonu 5.500 puanla tamamlayan, 5 yıllık puanlamada ise 34.600 puana sahip olan Türkiye, 30.860 puandaki Avusturya ve 30.633 puandaki Hollanda ile mücadele ediyor.

Ajax'ın, Real Madrid'e elenmenin eşiğinde olması, Salzburg'un ise Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda zorlu Napoli kurasını çekmesi, bu iki ülkenin takımsız kalma olasılığını artırıyor. 13. sıradaki Çekya'dan Slavia Prag devam etse de 27.875 puanlı Çeklerin Türkiye'yi geçme imkanı bulunmuyor. İlk 10'da yer alan ülkelerin şampiyonları Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ediyor.

SADECE BEŞİKTAŞ İYİ DURUMDA

Takımlar sıralaması adına Beşiktaş son 5 yılın en kötü performansına imza atsa da 2016-17 ve 2017-18 sezonundaki başarılı Şampiyonlar Ligi performanslarının etkisiyle Avrupa'da hatrı sayılır bir puana sahip. 62.000 puanlı Beşiktaş, şimdilik 24. sıradaki yerini korurken gelecek yıl katılması olası herhangi bir elemede seri başı olacak düzeyde… 31.500 puanla 44. sıradaki Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılım şansını mucizelere bırakması nedeniyle ciddi bir sorun yaşama olasılığına sahipken son yıllarda istikrarsız bir Avrupa performansı çizen 22.500 puanlı Galatasaray, 67. sıradaki yeriyle Şampiyonlar Ligi elemelerinde seri başı olamıyor. Lig lideri Başakşehir 10.500 puanla 118'inci, 8 bin puanlı Trabzonspor ise 137'nci sırada kendine yer buluyor.