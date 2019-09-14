Türkiye, Danimarka karşısında seride 2-0 üstün

Danimarka’nın Aarhus kentinde yapılan tekler maçında milli raket Cem İlkel, Christian Sigsgaard’ı 7-6, 6-7 ve 6-2’lik setlerle 2-1 mağlup ederek, seride Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi.

Altuğ Çelikbilek ise Roland Garros Junior 2019 şampiyonu Holger Rune’u 6-4, 1-6 ve 7-6’lık setlerle 2-1 yendi.

Bu sonuçların ardından Türkiye, Danimarka karşısında seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Serinin ikinci gününde yarın çiftlerde Sarp Ağabigün-Yankı Erel ile Johannes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen karşılaşırken, teklerde Cem İlkel ile Holger Vitus Nodskov Rune ve Altuğ Çelikbilek ile Christian Sigsgaard karşı karşıya gelecek.