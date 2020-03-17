Türkiye Curling Federasyonu’nun Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Türkiye Curling Federasyonu’nun 1’inci Olağan Mali Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelendi.

17 Mart 2020, Salı 14:31 Son Güncelleme:
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Türkiye Curling Federasyonu’nun Olağan Mali Genel Kurulu ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Türkiye Curling Federasyonu’nun 1’inci Olağan Mali Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Curling Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele etmek için başlatmış olduğu önleyici tedbirler kapsamında, 29.03.2020 tarihinde Ankara’da yapılması planlanan Federasyonumuz 1.Olağan Mali Genel Kurulu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mali Genel Kurul ile ilgili duyurular Federasyonumuz web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacaktır. Tüm delegelerimize saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,(DHA)

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