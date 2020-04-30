Türkiye, Corona virüse rağmen sağlık turizminde ilgi odağı

Kazakistanlı iş insanı, kanser tedavisi için yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede adından söz ettiren Türkiye'yi seçti.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında aldığı önlemlerle ön plana çıkan Türkiye, yurt dışındaki hastaların tercihi olmaya devam ediyor.

Kanser tedavisi için Avrupa'ya gitmeye hazırlanan 50 yaşındaki Kazak iş adamı Galimzhan Umarov, tercihini değiştirerek dün Türkiye'ye geldi. Kazakistan'ın Almatı şehrinden ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Umarov, Biruni Üniversite Hastanesinde tedavi altına alındı.

Biruni Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mahmut Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada Kovid-19 ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını ve hastaları rahmetle andığını söyledi.

"Pandemi konusunda ülkemiz başarılı bir noktada"

Demirbilek, kabul ettikleri hastanın yurt dışından geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun almış olduğu doğru ve yerinde kararlarla pandemi konusunda ülkemizin ne kadar başarılı bir noktada olduğunu hep birlikte görmekteyiz. İnşallah bu aylar içerisinde bu mücadeleyi kazanacağız. Hastamız onkoloji hastası. Onkoloji tanısından dolayı kol bölgesinde patolojik bir kırığı var. Bu kırıktan nedeniyle bize başvurdu ve Sağlık Bakanlığının öngördüğü genelge çerçevesinde Kovid-19 önlemlerini alarak hastamızın kabulünü yaptık. İnşallah da şifayla Biruni Hastanesi olarak taburcu edeceğiz. Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve genelgeler çerçevesinde, pandemi kuralları içerisinde uluslararası anlamda ameliyathanelerimizde, yoğun bakımımızda, kliniklerimizde her türlü hizmeti vermeye hazırız."

Hastanın kolundaki kırığın tümörden kaynaklandığını dile getiren Demirbilek, öncelikle ortopedik ameliyatla kırığın tedavi edileceğini, ardından kansere yönelik tedavi planlaması yapılacağını aktardı.

"Birçok yakınım da Türkiye'de iyileşti"

Hasta yakını Mine Cabbaroğlu da Galimzhan Umarov'un kendileriyle irtibata geçerek, tedavisi için Türkiye'ye gelmek istediğini söylediğini, kendilerinin de ona yardımcı olduklarını belirtti.

Cabbaroğlu, Türkiye'nin Kovid-19 konusunda hastaların sağlıklarına kavuşmaları için yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek olduğunu ve insanların güvenini kazandığını dile getirdi.

Bu zor günlerde ve zor süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Cabbaroğlu, hastalarının şifa bulmasını umduklarını kaydetti.

Galimzhan Umarov ise tedavi için daha önce farklı bir Avrupa ülkesine gittiğini anlatarak, "Ancak araştırma yaptım ve Türkiye'deki sağlık sektörünün çok gelişmiş olduğunu gördüm. Birçok yakınım da Türkiye'de iyileşti. Ben de bu ameliyatım içim Türkiye'yi tercih ettim." ifadelerini kullandı.



