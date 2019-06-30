Türkiye, çim kort tenis turnuvası organizasyonlarında iddialı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Turkish Airlines Antalya Open turnuvası ile Türkiye’nin çim kort organizasyonların en güzelini yaptığını tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi.

Türkiye’deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017’de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open’da teklerde İtalyan sporcu Lorenzo Sonego, çiftlerde Jonathan Erlich-Artem Sitak ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Belek Turizm Merkezi’ndeki kortlarda gerçekleştirilen, toplam 445 bin 690 avro para ödüllü organizasyon 8 gün sürdü ve büyük ilgi gördü.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, organizasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkish Airlines Antalya Open’da mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Ülke tanıtımı ve Türk sporcuların gelişimi açısından önemli bir haftayı geride bıraktıklarını ifade eden Durmuş, "Türkiye, artık çim kort organizasyonlarının en güzelini yaptığını tüm dünyaya göstermiştir. Dünyada yılda 8 çim kort turnuvası yapılıyor. Bunun birini ülkemizde yapabilme şansını elde ettik. Bunu Almanya, Hollanda ve İngiltere’den sonra yapabilen dördüncü ülkeyiz. Sporcularımızın kendi ülkesi, seyircisi önünde çim kortlarda mücadele edebilme şansını yakalaması da önemli." diye konuştu.

"Antalya, hep ilkleri başardı"

Durmuş, teklerde kariyerlerinde ilk ATP finaline yükselen Lorenzo Sonego ile Sırp Miomir Kecmanovic arasındaki final maçının oldukça çekişmeli geçtiğini dile getirdi.

İki genç sporcunun inanılmaz mücadele örneği sergilediğini aktaran Durmuş, "Üç sete kadar, sonuna kadar mücadele eden bir seri izledik. Onlar için de bizim için de ilk. Antalya, hep ilkleri başardı. Türkiye olarak hep ilkleri başardık. Gittikleri her yerde Türkiye’nin elçisi olacaklar. Hayatları boyunca Türkiye’yi unutmayacaklar, bu da bizim için anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, bir turnuvanın, sportif başarının yanında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ülkeye değer katmasını önemsediklerini vurguladı.

Tenis turnuvalarının ekonomiye katkısı büyük

Turkish Airlines Antalya Open’a 32 ana tablo oyuncusu ve 32 eleme oyuncusunun geldiğini bildiren Durmuş, şunları kaydetti:

"Bir o kadar da bu tura girebilmek için antrenman yapan oyuncuyla baktığınızda yaklaşık 100 sporcu. Antrenör, velisi ve ekibiyle birlikte bin kişi. Sadece sporcu ailesi ve takımı olarak bu turnuvaya iştirak ettiler. Bunu yıl hesabına döktüğünüzde 70 bin kişiye kadar çıktığımızı görebiliyoruz. Antalya’nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu bu organizasyon vesilesiyle dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Ekonomik değer olarak 70 bin geceleme. Her bir turnuvada yaklaşık bin kişinin ülkemize gelip, Türk Hava Yolları’nı kullanıp, kendi araçlarımızı, yiyeceklerimizi ve ürünlerimizi tükettiklerini düşünürsek, turnuvalarla büyük bir entegre sistemi kurulmuş gibi."

Türk tenisçiler umut veriyor

Durmuş, Antalya’daki organizasyona katılan Türk sporcuların tur şansı arayıp dünyanın en iyi tenisçilerini yenmeye çalıştığına dikkati çekti.

Turkish Airlines Antalya Open ilk turunda karşılaştığı Letonyalı Ernest Gulbis’i üç set sonunda geçen milli tenisçi Altuğ Çelikbilek’in ATP seviyesinde kariyerinin en büyük galibiyetine imza attığını anımsatan Durmuş, ilk ana tablo maçını oynayan Ergi Kırkın’ın da bir dönem dünya 39 numarasına kadar yükselen Alman sporcu Peter Gojowczyk’e 6-3, 6-7 ve 6-2’lik setlerle kaybettiğini hatırlattı.

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Cup turnuvasındaki Türk sporcuların başarılarına da değindi.

"İstanbul Cup’ta tur geçemezken tur geçer hale geldik, sonra da kendi şampiyonlarımızı yarattık." ifadesini kullanan Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çağla Büyükakçay teklerde, İpek Soylu çiftlerde şampiyon olmuştu. Türk sporcuların Antalya Open’daki bu benzeri başarıları çok yakın. Türk sporcuların turnuvadaki performansı bizim için çok anlamlı, çok umut verici. Gelecekteki hedeflerimize ulaşmamız için çok doğru iz bıraktılar. Gelecekte de bizim sporcularımız bu turnuvaları alacaklar."

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN