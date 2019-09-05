Türkiye, çeyrek finalde İtalya’nın rakibi oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu’nu 2. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

05 Eylül 2019, Perşembe 00:13
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Türkiye, çeyrek finalde İtalya’nın rakibi oldu

Polonya’nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda, milliler gruptaki 5. ve son müsabakasında İspanya ile karşılaştı.

Soyunma odasına 16 sayı farkla (45-29) önde giden İspanya, sahadan da 76-61 galip ayrıldı.

Grupta 5’te 5 yapan İspanya lider, 4 galibiyet, bir yenilgisi bulunan Türkiye ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde A Grubu’nu 3. sırada bitiren İtalya ile eşleşti.

Türkiye-İtalya karşılaşması 6 Eylül Cuma günü TSİ 19.30’da başlayacak.

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