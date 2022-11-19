Türkiye - Çekya maçı iddaa oranları

Diyarbakır'da İskoçya'yı 2-1 yenen A Milli Takım , Gaziantep'te Çekya'yı konuk edecek ve EURO 2024 Elemeleri öncesi hazırlık maçlarına son noktayı koymuş olacak. Atalanta izin vermediği için Merih Demiral, İskoçlara karşı kadroda yer almamıştı. Benzer sebeplerle Orkun Kökçü ve İrfan Can Kahveci de Çeklere karşı sahada olmayacak. Dünya Kupası öncesi yapılan bu hazırlık maçları "milli pencere" kapsamında olmadığı için kulüpler bu şekilde bir istekte bulunabiliyor. Sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu da Gaziantep'te forma giyemeyecek olan bir diğer oyuncumuz... TD Stefan Kuntz, basın toplantısından Samet Akaydın'ın ilk 11'de olacağını açıkladı. İskoçlara karşı 3-4-3 gibi sahaya dizilmiştik. "Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak & Cenk Özkacar" üçlüsünden hangisinin yedek kalacağını maç saati öğreneceğiz. Kalede bu kez Altay Bayındır'ı izleyebiliriz. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu'nun yanında Salih Özcan ve İsmail Yüksek maça başlayabilir. En ileride Cenk Tosun yerine Enes Ünal tercih edilebilir.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Uluslar Ligi'nin 2020-21 sezonunda B Ligi 2. Grup'ta lider olan Çekya, Dünya Kupası'na gitmek için play-off oynama hakkı elde etmişti. Solna'da İsveç'e uzatmada teslim oldular ve umutlar başka bahara kaldı... A Ligi'nde de İspanya, Portekiz ve İsviçre'nin arasında kaybolup yeniden B Ligi'ne düştüler. TD Jaroslav Silhavy, A Milli Takımımız'la yapacakları maç öncesinde; "Alan vermeden savunmada sıkı durmayı düşünüyoruz..." dedi. Vladimir Coufal, Alex Kral ve Tomas Soucek gibi oyuna sertlik/dinamizim katabilecek oyuncular aday kadroda. 3-4 gün önce Faroe Adaları'nı 5-0 yenerken süre almayan Patrick Schick bize karşı ilk 11'de başlayabilir. Leverkusen, hücumun önemli parçası Adam Hlozek'i geri çağırdı; genç yıldız sahada olamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Çekya'nın son 7 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 23 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %30'luk kesim Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçında Bizim Çocuklar'ı galibiyete yakın görüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR’ÜN TERCİHİ

İskoçya karşısında oyunun ilk bölümünde baskın bir oyunla etkili olan millilerimiz skor avantajını korumak adına son bölümde sıkıntılı bir oyun sergiledi. Gaziantep’te oynanacak mücadelede genç isimlerden kurulu bir ilk 11 görebiliriz. Konuk ekipte önemli oyuncular kadroya çağrılmadı. Yine kadro derinliği olan bir ekip olduklarını unutmamak gerekiyor. Milli takımınız gol yeme sıkıntısını sürdürüyor. Çekya, skora dönük oyunda başarılı olabilecek bir kapasiteye sahip. Her iki takımın skor şansı yüksek ve gol bahsi oranları güzel. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.